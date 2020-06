Cet accroissement du nombre d'équipes dans la première division de football a pour but de professionnaliser un peu plus le football féminin belge.

C'était attendu, c'est désormais officiel ! La Superleague, meilleure division de football féminin en Belgique devant la D1 et la D2, va passer de six à dix équipes. RSC Anderlecht, le Club YLA, le KAA Gent, le KRC Genk, Oud-Heverlee Leuven et le Standard de Liège seront prochainement accompagnés du SC Eendracht Aalst et du FC Fémina White Star Woluwe, qui montent de D1, ainsi que par Zulte Waregem et du Sporting de Charleroi, dont les demandes de licence a été accpeptées.

" Grâce à ces nouvelles équipes, nous allons pouvoir redynamiser le football féminin en Belgique et lui faire gagner en qualité ", a réagi Katrien Jans, Women’s Football Manager à l’URBSFA.