Un projet de renaissance a été présenté ce mardi midi.

Le président du Comité d'administration du Royal Albert Quévy-Mons (RAQM) l'a annoncé ce mardi midi : le RAEC Mons est de retour ! Sous le nom Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons, le club de football de D3 ACFF retrouve ainsi son acronyme historique, d'avant la faillite de 2015. Mais également son blason qui trône toujours sur le mur extérieur du stade Tondreau.

"Durant la crise du Covid, nous avons réfléchi", explique Hubert Ewbank, président du CA. "Et nous voulions mettre en place un vrai projet de relance. Est ensuite venu l'idée de la renaissance pour que le RAQM devienne le Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons et donc le RAEC Mons. On voulait d’abord sécuriser notre projet et s’assurer juridiquement de la création de l’asbl. Nous avons ensuite contacté le curateur de la faillite, propriétaire du blason de l’ancien club. Une fois l’accord obtenu pour l’utilisation de ce blason, il fallait obtenir un accord de l’Union belge pour changer de nom. Quant au matricule 44, nous pourrons le récupérer dès 2026."

Frédéric Herpoel président sportif

© S.H.



Tout est désormais réglé. Dès la saison prochaine, le RAEC Mons sera bel et bien de retour en D3 ACFF. "Il restait ensuite à mettre en place une vraie structure solide. Ce que nous avons fait en faisant appel à l'une des figures emblématiques de ce club, quelqu'un qui connait bien le football et ce club. C'est pourquoi Frédéric Herpoel devient dès aujourd'hui le nouveau président sportif du club."

Pour construire un projet soutenu par la Ville de Mons qui souhaite fédérer l'ensemble du grand Mons autour de ce projet, l'ancien gardien du RAEC Mons (2007-2010) sera épaulé par une équipe renforcée notamment par Vincent Lomanto, grand supporters du RAEC Mons, qui aura pour mission de créer un nouvel engouement dans les tribunes. "Je veux aussi tenter de ramener d'autres personnes qui ont porté le blason du RAEC Mons, notamment pour aider l'école de jeunes", glisse Fred Herpoel.

Le club ambitionnera la montée en D2 ACFF dès la fin de la saison prochaine.

Plus d'infos à venir.