384 rencontres et 27750 minutes de jeu. Voici le nombre de matchs et de minutes Sergio Aguero a joué pour Manchester City depuis son arrivée en 2011. Pendant ce temps, El Kun n'a pas chômé. Avec 257 buts, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et la page d'Aguero chez les Citizens est sur le point de se fermer.

Lui, le buteur providentiel dans les arrêts de jeu face à QPR en 2012 au terme d'un match et d'un scénario rarement vu en Premier League. Lui qui, grâce à cette réalisation, a ramené un titre qui échappait aux supporters depuis 44 ans ! Sur les réseaux sociaux, le club a laissé un message avec son attaquant fétiche avec la mention: "Cela sera émotionnel". En fin de contrat en fin de saison, l'heure du départ de l'Argentin a donc sonné. Comme indiqué dans le communiqué: "Adoré par les fans de City et icône mondiale, Aguero est l'un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés à avoir porté le maillot des Skyblues."





Le club a déjà annoncé qu'il préparerait une fête grandiose. En espérant que les supporters soient présents. "La contribution de Sergio aux succès de Manchester City pendant les 10 dernières années ne peut être surestimée. Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le Club. Et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football" a estimé Khaldoon Al Mubarak, le président de City.

Bien évidemment la saison n'est pas encore finie. "Ce n’est pas encore le moment de prononcer des discours d’adieu. Il reste encore beaucoup à gagner cette saison et celui que nous allons passer avec Sergio. Nous profiterons de sa contribution pour relever les défis qui nous attendent", a poursuivi le président.

Avant ensuite de conclure avec une petite surprise. "En attendant, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons engager un artiste pour créer une statue de Sergio. Pour qu'il vive au stade Etihad à côté de celles de Vincent Kompany et David Silva qui sont également en construction."

Un bel hommage pour ses trois légendes du club.