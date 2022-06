Renard devient également vice-président du club et siègera au comité de direction de l'organisation. Renard, 43 ans, demeure "responsable du recrutement, de la signature et de la supervision des joueurs et de la gestion de la masse salariale de la première équipe", précise le communiqué du club. L'ensemble de l'équipe technique continuera de se rapporter à lui et il supervisera les activités de l'Académie.

L'ancien directeur sportif du KV Malines et du Standard est arrivé à l'Impact Montréal, l'ancien nom du club, en 2019. "Depuis, il a insufflé à l'équipe une énergie nouvelle caractérisée par la jeunesse et un juste équilibre entre les talents locaux et internationaux, faisant d'ailleurs du CF Montréal le club MLS qui compte le plus de joueurs canadiens au sein de son effectif", souligne le club.

"Ce nouveau contrat d'emploi me procure la stabilité professionnelle que je recherchais pour ma famille et moi", s'est réjoui Renard. "Nous aimons Montréal et on se sent bien ici. J'adhère entièrement à la mission et au projet de l'organisation en ce qui a trait à son rôle au sein de la communauté, notamment la promotion de la culture du soccer au Québec et le développement du talent des joueurs d'ici, de la base jusqu'au niveau professionnel."

"Sa vision, son leadership, sa philosophie, son intelligence et son flair pour cibler de nouveaux talents et développer les joueurs amèneront notre club encore plus loin", a ajouté le président du conseil d'administration du CF Montréal, Joey Saputo. Olivier Renard a signé un contrat "pour une durée indéterminée" en tant que directeur sportif du CF Montréal, a annoncé le club canadien, qui évolue en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, jeudi soir. Renard devient également vice-président du club et siègera au comité de direction de l'organisation. Renard, 43 ans, demeure "responsable du recrutement, de la signature et de la supervision des joueurs et de la gestion de la masse salariale de la première équipe", précise le communiqué du club. L'ensemble de l'équipe technique continuera de se rapporter à lui et il supervisera les activités de l'Académie.

L'ancien directeur sportif du KV Malines et du Standard est arrivé à l'Impact Montréal, l'ancien nom du club, en 2019. "Depuis, il a insufflé à l'équipe une énergie nouvelle caractérisée par la jeunesse et un juste équilibre entre les talents locaux et internationaux, faisant d'ailleurs du CF Montréal le club MLS qui compte le plus de joueurs canadiens au sein de son effectif", souligne le club.

"Ce nouveau contrat d'emploi me procure la stabilité professionnelle que je recherchais pour ma famille et moi", s'est réjoui Renard. "Nous aimons Montréal et on se sent bien ici. J'adhère entièrement à la mission et au projet de l'organisation en ce qui a trait à son rôle au sein de la communauté, notamment la promotion de la culture du soccer au Québec et le développement du talent des joueurs d'ici, de la base jusqu'au niveau professionnel."

"Sa vision, son leadership, sa philosophie, son intelligence et son flair pour cibler de nouveaux talents et développer les joueurs amèneront notre club encore plus loin", a ajouté le président du conseil d'administration du CF Montréal, Joey Saputo.