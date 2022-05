Le CF Montréal connaît une saison 2022 intéressante, avec une 4e place de la Conference Est, en comptant six victoires, deux nuls et cinq défaites en 13 rencontres. Cela lui ouvrirait les portes des playoffs, que le club montréalais n'a plus disputé depuis 2016. De quoi apprécier le travail d'Olivier Renard.

Le contrat de l’ancien gardien arrive à son terme à la fin de la saison. Et les discussions vont visiblement dans le bon sens pour que le séjour d’Olivier Renard se prolonge dans la Belle Province. C’est en tout cas ce que le quadragénaire a confié ce week-end à la télévision locale...avant la défaite face au Real Salt Lake. "J’ai eu de bonnes discussions avec le propriétaire Joey Saputo et le président Gabriel Gervais", a expliqué Olivier Renard. "Cela avance bien et je peux même dire qu’on a un préaccord. Maintenant, il faut confirmer tout ça. Je ne peux pas dire que c’est fait, mais on va la bonne direction."