Le Standard comparaissait devant la Commission des Litiges d'appel, ce vendredi, suite aux chants ("Puta Anderlecht") lancés par Christian Luyindama après le Clasico du 3 février dernier. Et le club liégeois a écopé d'une amende de... 5.500 €.

Pour les chants en eux-mêmes, l'amende reçue est de 5.000 euros, soit la plus élevée possible, conformément au tableau des sanctions en vigueur pour ce genre de comportements. Le club liégeois a, par ailleurs, écopé d'une amende supplémentaire de 500 € suite à la levée d'un sursis qui avait été octroyé en juin dernier suite à l'usage de fumigènes face à Genk, le 6 mai 2018 (la rencontre de PO1 avait débuté en retard suite à un manque de visibilité).

Durant l'audience de ce vendredi, le Procureur fédéral de l'Union belge de football, Kris Wagner, s'est dit 'indigné' par le comportement de Christian Luyindama, qui est un tiers dans ce dossier puisqu'il n'évoluait plus au Standard, mais à Galatasaray (avec qui il a d'ailleurs marqué ce jeudi soir), a moment des faits. "Ce comportement est choquant. Pas seulement le chant en lui-même, qui a une signification extrêmement blessante, vulgaire, obscène et déplacée. On a vu des enfants le reprendre et je trouve cela choquant. Selon le tableau de sanctions une amende de 5.000 euros est requise. C'est le maximum possible dans le cas présent et il faut être sévère. Car le club a également une responsabilité, en ayant donné le micro à Monsieur Luyindama, qui n'a pas été briefé au préalable. De plus, le son n'a pas été coupé au moment des chants. Pour moi, c'est une faute du club et cela a contribué à créer une atmosphère hostile après la rencontre, avec notamment des violences en dehors du stade. Il ne faut pas banaliser ce genre de comportements."

Le Standard, par l'intermédiaire de Maître Bouchard, n'a pas contesté l'amende. « Mais le joueur, qui n'est plus membre du Standard, venait dire au revoir aux supporters après un transfert en Turquie. Il a pris le micro comme il le faisait après chaque match et le club ne s'attendait pas aux propos déplacés qu'il a tenu. D'ailleurs, après ceux-ci, Paul-José Mpoku et Zinho Vanheusden ont directement réagit en reprenant le micro. »

Ces arguments n'ont donc pas eu d'effet.

Par ailleurs, précisons que la police de Liège a dressé un PV à l'encontre de Christian Luyindama, dans le cadre d'une procédure totalement disctincte, qui sera traitée par la cellule foot du ministère de l'intérieur. Le défenseur risque une amende et une interdiction de stade.