Je n’aurais jamais pu rêver d’un tel retour." L’éternel flegme de Christian Eriksen (30 ans) était teinté d’émotion après son match de rentrée avec l’équipe nationale danoise. Samedi soir, à Amsterdam, le Danois, victime d’une crise cardiaque en plein match de l’Euro le 12 juin 2021, a joué et marqué après neuf mois d’absence avec son pays.

Monté au jeu à la pause ("Plus tôt que prévu mais on avait besoin de lui", avoue le coach Kasper Hjulmand), le n° 10 n’a eu besoin que de deux minutes et autant de touches de balle pour inscrire un but. Avec la manière : une reprise en un temps en plein dans la lucarne de Mark Flekken.



(...)