Invité du Grand Débrief après la superbe victoire du promu malinois face au champion genkois, Onur Kaya était heureux d’entendre "un peu de positif" sur son club qui a signé un six sur six en ce début de championnat.

Il est vrai que le KaVé a connu des mois particulièrement délicats avec l’affaire de corruption qui a ébranlé le football belge. "Il est évident que notre préparation a été fortement perturbée puisqu’on ne savait pas si on jouerait en D1A ou en D1B. À 33 ans, je n’avais jamais connu pareille situation… Cette incertitude fut désagréable à vivre. Mais je pense aussi que cette affaire a décuplé notre envie."

Rassuré sur l’avenir du club par la direction actuelle, le capitaine malinois a partagé ce sentiment avec les jeunes alors que, pendant de longues semaines, "on se regardait dans le vestiaire sans savoir vraiment".

Il n’en demeure pas moins que Malines a été privé de Coupe de Belgique et d’Europe… "Oui ! Et c’est rageant ! On a tout mis en œuvre, la saison dernière, pour atteindre nos objectifs. Le club a été sacré champion et a décroché la Coupe. Et puis, sur une décision, tout s’est écroulé. L’air de rien, on perd de l’argent…"

Mais Onur Kaya a décidé de positiver. "On n’a pas le choix ! Franchement, je ne suis pas surpris par nos résultats à partir du moment où on se concentre sur le foot et rien d’autre. Depuis l’arrivée de Wouter Vrancken, on évolue dans un intéressant 4-4-2 où chacun trouve sa place et se bat pour l’autre. Il n’y a pas de star à Malines ! Quand on regarde le noyau, Igor (De Camargo) est celui qui possède le plus beau CV et quand on le voit se donner à fond sur le terrain, on comprend la mentalité qui l’habite."

Le capitaine du KaVé n’a pas trop apprécié la blague des supporters de Zulte qui ont accueilli les joueurs malinois en portant des gants en référence à l’opération mains propres du football belge, mais refuse d’endosser le statut de mouton noir. "On s’en sortira en se concentrant exclusivement sur le terrain. Du reste, ça s’est bien passé lors des deux premières rencontres car on alignait une équipe de revanchards. Comme ancien joueur, l’entraîneur a un bon feeling."

Après avoir battu Genk, samedi, Malines se rendra à Anderlecht, vendredi. En favori ? "Certainement pas ! Un déplacement au Sporting n’est jamais facile. Mais on aura un plan pour contrer les Mauves !"

Ayant côtoyé Kompany en équipes d’âge à Anderlecht, Onur Kaya a, bien entendu, suivi les premiers pas de Vince et des siens en championnat. "Je pense qu’il y a autant de potentiel dans le noyau d’Anderlecht que dans celui de l’Ajax. Mais il faut entourer les jeunes ! C’est le cas à l’Ajax avec des gars comme Blind ou Tadic, pas au Sporting… Il manque encore l’un ou l’autre joueur d’expérience pour les guider."

Onur Kaya a, entre autres, remarqué qu’Anderlecht a manqué de poids offensif à Mouscron. "Quand on voit la prestation d’un Mbokani à l’Antwerp, c’est clairement le genre de mec qui manque à Anderlecht."

Une équipe en construction…

