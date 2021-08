Les échanges entre les Côtiers et les Lorrains remontent au 31 décembre dernier quand, à la veille du Nouvel An, Jacques Rousselot officialisait la vente de l’AS Nancy après 27 ans de présidence. Alors que Pacific Media Group, qui détient aussi Thoune, Barnsley, Esjberg, Den Bosch et Ostende, accueillait une nouvelle étoile dans sa constellation de clubs, le consortium américain plaçait Gauthier Ganaye au poste d’executive president du club de Ligue 2. Une fonction qu’il occupait déjà chez les Kustboys. La double casquette du Français ne faisait que soulever des questions à l’époque. Mais les agissements de ses deux clubs lors de l’actuel mercato ont eu comme conséquence la levée d’une fronde. Un mouvement qui se fait ressentir tant au bord de la mer du Nord que sur les rives de la Meurthe et qui pourrait bien faire des vagues dans le microcosme du ballon rond.