Avec Joyeux bordel ! le caricaturiste a enfanté un nouvel album, après sept ans d’absence. Il y raconte avec ses meilleurs dessins l’histoire du sport belge depuis le Mondial 2018…

Sept ans. Sept ans que Pad’R n’avait pas sorti un bouquin. Tradition de fin d’année, les livres des caricaturistes sont pourtant d’incontournables cadeaux posés au pied du sapin. Mais depuis 2012, les guirlandes ne scintillaient plus, en reflet, sur les papiers glacés emballant les œuvres de Pad’R, qui livre chaque semaine ses dessins sportifs aux lecteurs de La DH et de Télépro et aux téléspectateurs de La Tribune.

"Sept ans de réflexion, c’est long, sauf quand Marilyn Monroe en est l’héroïne au cinéma", confie le dessinateur nivellois. "Cela s’explique par ma volonté de vouloir tout contrôler, et de sortir des sentiers battus. Les maisons d’édition me proposaient toujours le même format, mais je voulais un vrai livre, comme une BD, un grand format. Alors, je me suis lancé, seul, et, avec un copain, Christophe, on a cherché et trouvé des sponsors, lancé un crown fun dingue qui a séduit 22 personnes qui ont leur nom sur des maillots dessinés dans l’album… Bref, on s’est lancé."

Plus qu’un best of de ses dessins de 2019, Pad’R a voulu raconter une histoire à travers ses instantanés : "Le point de départ, c’est la Coupe du monde 2018. En 112 pages, je raconte le sport belge depuis ce Mondial russe, car les Diables ont toujours été une grande source d’inspiration… Il y a beaucoup de foot, donc, mais aussi d’autres exploits, comme les Reds Lions évidemment, ou Nafi, etc."

Avec, en défenseur du bouquin, Thomas Meunier, auteur de la préface.

"Le Diable est un amateur d’art, dans toutes ces formes. Il me suit sur les réseaux sociaux, et likait de temps en temps mes dessins. Je l’ai donc contacté, et il a accroché. Il a dit oui tout de suite. Thomas a écrit son texte pendant sa blessure du mois d’octobre. Un grand honneur pour moi…"

Ces derniers mois, les sources d’inspiration ont été multiples pour Pad’R : "J’avoue que l’arrivée de Marc Coucke et le retour de Kompany à Anderlecht m’ont inspiré. Ils ont débarqué en faisant beaucoup de bruit, avec tambours et trompettes, et tout ne se passe pas comme prévu, loin de là. Et donc, c’est plus facile de se moquer… Et si on ajoute Vercauteren, une tête que j’ai toujours aimé dessiner, c’est jouissif. Mais j’aime aussi caricaturer Preud’homme, évidemment. Ou Eden Hazard, une tronche sympa…"

Dans cet opus 2019, des dizaines de dessins, dont certains ont fait le buzz.

"Celui dans lequel les Diables, tels Astérix et Obélix, aidés par la potion magique, envoient les Français dans les étoiles a provoqué beaucoup de réactions. Il aurait dû accompagner la qualif des Belges, mais je l’ai quand même posté sur Facebook… D’autres, comme celui de Big flop & Au lit, avec Coucke et Kompany, ont fait parler. À titre personnel, ceux évoquant la disparition de Robert Waseige, mais aussi celles des journalistes Christophe Van Impe et Jean Derycke m’ont évidemment marqué…"

Revenu dans les devantures des librairies, Pad’R a déjà pris rendez-vous pour 2020 : "Maintenant que je suis reparti, je ne compte plus m’arrêter…"