Relativiser. Nordin Jbari a beau être passionné de football, le consultant multicartes prend la situation avec flegme et détachement. "Si je suis en manque ? Franchement, oui et non. On s’intéresse à la vie d’abord. Combien de temps on va être confiné et après, on pense au foot qui est notre passion et notre boulot. J’aime être actif. Là, je ne le suis pas. C’est cette activité qui me manque. Mais la vie est plus importante. Donc, le foot manque par rapport à l’activité", explique l’ancien attaquant qui suit de près l’actualité.

