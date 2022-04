"En 5 ans, on a déjà touché plus de 2000 enfants en direct et beaucoup plus en indirect", se réjouit l’ancien footballeur Mbo Mpenza au sujet de son challenge qui a démarré ce 30 mars et le tournoi se poursuit partout en Wallonie, Bruxelles et Flandre avant la finale du 28 mai prochain à Tubize. “Je suis arrivé à l’âge de deux mois en Belgique. La discrimination, c’est donc toute ma vie”.

"Le but est vraiment que chaque enfant qui passe par le challenge comprenne ce qu’est la discrimination, insiste Mbo Mpenza qui collabore aussi sur la série de livres Drôles de P'tits Diables. L’enfant que je vais sélectionner ne sera donc pas forcément le joueur qui est le plus fort sur le terrain. Parce qu’il faut justement savoir pourquoi on va sur des tournois ? Car, entre les matchs, les enfants vont passer à des ateliers, avec des exercices précis où on les encourage, ou décourage, et on leur fait analyser leur ressenti."

Son objectif ? "Attirer un maximum d’enfants et pas uniquement ceux inscrits dans un club de foot. Aller dans la communauté autour de chaque site, trouver un maximum de filles, d’enfants placés par le juge, de ceux qui font partie du handisport afin que tous ces enfants puissent aussi participer." Sans oublier les réfugiés ukrainiens. "Oui, c’est aussi le but de cette édition", poursuit Mbo Mpenza persuadé du potentiel fédérateur du sport numéro 1 en Belgique. "Le sport, qu’on aime ou pas, a tellement de choses au niveau sociétal. Le but de ce challenge est d’utiliser le foot comme moyen d’intégration (il n’y a pas de couleur de peau) et d’éducation. Entre les challenges, on leur fait comprendre la discrimination qu’ils subissent parfois ou font même subir à d’autres enfants sans le savoir."

Ouvert aux U11 (âgés de 10 à 11 ans) sur le terrain, le Mbo Mpenza challenge se dote aussi d’un tournoi e-sport ouvert ici aux 12 à 17 ans pour mettre l’accent sur les valeurs que véhicule le sport, comme le fair-play et l’esprit d’équipe. L’ancien Diable Rouge sait de quoi il parle, lui qui, aujourd’hui, fait pas mal de conférences sur le sujet, a été nommé Fifa légende et a été approché par la Commission Européenne pour devenir ambassadeur du plan d’action sur toutes formes discrimination. "Le sport, c’est toute ma vie ; je suis arrivé à l’âge de deux mois en Belgique, nous confie-t-il. Donc la discrimination, c’est toute ma vie aussi. Car nous sommes dans un pays ‘de blancs’. Donc un Italien qui vient en Belgique, on ne sait pas s’il est Belge ou Italien par la couleur de peau. Par contre moi, je vis en Belgique, on sait toute suite dire que je suis étranger. L’intégration, c’est donc toute ma vie. Et le sport m’a permis d’être qui je suis, d’exister."

"Dès mon premier match, j’ai eu des cris de singe"

(...)