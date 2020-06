Avez-vous envie de vous divertir devant votre écran de PC, smartphone ou tablette en regardant vos matchs préférés ? Suivez les rencontres sportives de votre choix chez betFIRST et engagez des paris. De plus, les cotes évoluent en fonction du déroulement des matchs. Suspens et frissonnement garantis.

Les matchs disponibles en streaming

Grâce à betFIRST TV, vous avez l’occasion de suivre de près les matchs sportifs nationaux et internationaux et de vous amuser en faisant des paris. Championnats de football, tournois de tennis, hockey sur glace, matchs de basket-ball, de volley-ball ou de handball, vous y trouverez de tout.

Foot

Les fans de football pourront voir en direct leurs matchs sur betFIRST TV. En effet, nous proposons des diffusions en streaming de grands championnats comme La Liga, les matchs de ligue 1 et de la Bundesliga. D’autres rencontres nationales sont disponibles à l’instar de la Super League ou de l’Arabian Guld League. Pour votre plus grand bonheur, nous diffusons également en direct les coupes de football. Gagnant, Tirs au but, prolongations, score, les possibilités sont nombreuses pour les pronostics. Saisissez les opportunités et réagissez rapidement.

Tennis

Les rencontres de tennis importantes sont diffusées sur betFIRST TV si on ne cite que le Grand Chelem, les différentes coupes et tournois de tennis comme ATP/WTA et les coupes du monde. Pouvez-vous deviner quel joueur gagnera le jeu ou le premier point ? Quel sera le score ou le nombre de points ? Faites vos paris en live.

Basket & volley

Nous diffusons également en direct des matchs de basket et de volley-ball. Appréciez les matchs de la NBA ainsi que les championnats d’Europe comme l’EuroCup. Quant au volley-ball, des tournois nationaux, régionaux et internationaux sont disponibles sur notre plateforme. Pariez sur l’équipe vainqueur, l’écart ou le total de points ou même le score du set tout en appréciant le match.

Hockey & handball

Quand on parle de championnats de hockey sur glace, on pense directement aux matchs NHL. Bien sûr, vous pouvez voir toutes les qualifications NHL sur betFIRST TV. Les coupes de handball hommes et femmes sont également diffusées. Faites monter un peu la pression en faisant des paris.

Les conditions d‘accès

Si vous décidez de suivre des rencontres sportives sur betFIRST TV, il faut vous inscrire, puis vous connecter sur notre plateforme. Un minimum de solde de 5 € est requis pour profiter des matchs en streaming. Vous pouvez aussi accéder à notre site en effectuant des paris 48 h auparavant. Avec une solde de moins de 5 €, vous devez parier avec au moins 1 € 2 jours avant votre connexion.

betFIRST TV est compatible avec les navigateurs web de votre ordinateur, de votre tablette ou smartphone avec un système d’exploitation Android ou iOS. Pour visualiser les streamings dans une fenêtre réduite ou en mode plein écran, il vous faut seulement une connexion haut débit. Seuls les utilisateurs habitants la Belgique ont accès aux différentes rencontres sportives de betFIRST TV.

Suivez vos matchs sportifs favoris en direct sur betFIRST TV. La plateforme sportive vous propose la diffusion en direct de différentes catégories de sports.