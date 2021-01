Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a remporté (2-1) le Trophée des Champions face à son plus grand rival, l'Olympique de Marseille. La finale de cette supercoupe de France avait lieu à Lens, ville qui ne se trouve qu'à 200km de Paris (soit environ trois heures en bus). Et pourtant, le club de la capitale a décidé de faire voyager ses joueurs en jet privé. De nombreuses personnes ont vivement critiqué cette décision sur les réseaux sociaux la jugeant ridicule et allant à l'encontre de tous les efforts mis en place en France et dans le monde en matière d'écologie.

L'association internationale Greenpeace, qui lutte au quotidien pour protéger l'environnement, a même réagi sur Twitter en répondant au compte officiel du PSG, qui venait de partager une photo de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe dans ce fameux jet, d'un commentaire laconique : "Paris-Lens en avion : le PSG met un coup de boule dans le climat.".

Le club parisien a, d'ailleurs, déjà répondu à la polémique naissante en expliquant avoir fait le trajet retour en bus mais en précisant également sur RMC Sport que "beaucoup d'autres clubs le font aussi" et en demandant directement "est-ce que les Lillois viennent à Paris en bus ou en avion quand ils jouent à Paris ?».