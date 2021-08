Depuis plusieurs semaines, Romelu Lukaku est courtisé par plusieurs grands clubs européens. L'attaquant belge, auteur d'une formidable saison à l'Inter Milan, est notamment désiré par Chelsea, qui cherche à tout prix à sublimer son équipe avec quelques joueurs de classe mondiale.

Après une première offre à 100 millions, déclinée par l'Inter, le club londonien est revenu à la charge en proposant 130 millions pour le transfert du Diable Rouge.



Si aucune décision n'est encore actée, les supporters italiens s'inquiètent et sont prêts à tout pour garder Lukaku, très apprécié des Milanais.



Ce mercredi, un supporter de l'Inter s'est d'ailleurs rendu au siège social du club pour manifester son opposition au transfert, et y a notamment collé une affiche avec le message "Lukaku non si tocca" ("Pas touche à Lukaku", ndlr). Dans une vidéo relayée sur Twitter, le Milanais a déclaré que si le Belge s'en allait, "la révolution allait éclater".