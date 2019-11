International batave à 79 reprises pour 40 caramels, Kluivert n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Aujourd'hui directeur de l'équipe des jeunes, le Hollandais s'est exprimé à propos du transfert de De Ligt vers la Juventus Turin. Et selon lui, le défenseur central regretterait son choix. Il a déclaré dans les colonnes du Mundo Deportivo: " Le convaincre ? Non je peux seulement lui dire de belles choses sur Barcelone en tant que ville et au niveau du club. Mais au final ce sont le joueur et son agent qui décident. Bien sûr que de Ligt est un grand défenseur, mais au final il a choisi (la Juventus). Je pense qu’il le regrette un peu, mais c’est comme ça. Dans la vie, parfois vous faites de bons choix et parfois des mauvais. Vos décisions vous permettent d’apprendre."

De Ligt n'a pas encore réagi mais le Batave est bel et bien titulaire avec la Juventus pour qui il a disputé neufs matchs de Serie A.