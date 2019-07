Arrivé le 4 mars 2018, l'entraîneur de football Paul Put a été démis lundi de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée, a annoncé la fédération.

La Guinée a été éliminée en huitièmes de finale de la CAN 2019 par l'Algérie (3-0). Ce résultat a été jugé insuffisant par les dirigeants guinéens qui ont renvoyé tout le staff technique.

Put, 63 ans, entraîne en Afrique depuis son départ de l'Excelsior Mouscron en février 2006, après avoir été suspendu en Belgique pour son implication dans le scandale des matchs truqués lié au Chinois Zheyun Ye. Il a eu en charge successivement la Gambie, le Burkina Faso, et après un peu plus de cinq mois à la tête de la Jordanie, l'USM Alger, le Kenya et enfin la Guinée.