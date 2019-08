Paul Put, ancien entraîneur du Lierse, est plus connu pour son implication dans l'Affaire Zheyun Ye (cet homme d'affaires chinois accusé d'avoir participé à un scandale de corruption dans le football belge en 2005), que pour ses schémas tactiques.





On a appris ce matin qu'il a également été radié à vie par la Fédération guinéenne de football pour une autre affaire de corruption qui date de sa période en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Les faits datent de la période allant de mars 2018 à juin 2019. L'enquête était initialement dirigée à l'encontre de l'ancien Premier vice-président de la fédération guinéenne, Amadou Diaby, qui a mis en place ce système de corruption et plus particulièrement la perception d'une commission de 10% sur le salaire de Paul Put.





Outre la radiation à vie, Paul Put écope également d'une amende de 100 000 euros.