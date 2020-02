La légende brésilienne du football, Pelé, qui devrait fêter ses 80 ans le 23 octobre prochain, souffre d'un état dépressif, a révélé son fils Edinho dans une interview à GloboEsportes.com, lundi au Brésil. L'état de santé de Edson Arantes do Nascimento, triple vainqueur de la Coupe du monde, est à l'origine de son état dépressif. Pelé a dû se faire placer une hanche artificielle et éprouve des problèmes pour se rétablir. Il ne peut plus se déplacer qu'en déambulateur ou en fauteuil roulant.

"Il est embarrassé, il ne veut pas sortir, être vu, ou faire pratiquement tout ce qui implique de quitter la maison", a précisé son fils. "Il est très renfermé, solitaire."

Cet été on fêtera le 50e anniversaire de la victoire du Brésil à la Coupe du monde 1970 au Mexique, jugée par beaucoup comme la plus belle de l'histoire et le Brésil, emmené par Pelé, comme la meilleure équipe lauréate d'un Mondial.