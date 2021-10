Deux semaines après sa sortie de l'hôpital après avoir été opéré d'une tumeur au colon, la légende brésilienne Pelé (80 ans) a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Dans un message vidéo, il a tenu à rassurer ses fans :a plaisanté le triple vainqueur du Mondial avec la Seleçao.

"Plus sérieusement, merci pour tout, merci à tous ceux qui m’ont donné de la force. Si Dieu le veut, je serai avec vous très bientôt", a-t-il ajouté le sourire aux lèvres.

Admis à l'hôpital le 31 août dernier pour des examens de routine, une tumeur suspecte au colon lui a été détectée. Il s'est fait opérer quatre jours plus tard mais est resté aux soins intensifs une bonne dizaine de jours avant d'y retourner quelques heures plus tard en raison de problèmes respiratoires. Il a finalement pu sortir le 30 septembre et devrait fêter ses 81 ans entouré de ses proches le 23 octobre prochain.