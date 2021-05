Les congés sont terminés pour Mboyo. Après une dernière escale via Kinshasa, sa ville natale, l’ancien joueur de Genk, formé à Anderlecht, a repris le travail en salle. À 34 ans, il est plus sur la fin de sa carrière qu’au début. Prolonger les vacances et arriver hors forme à la reprise n’est pas une option.

"Jusqu’à 25 ans, je ne calculais pas les soins. Et c’est un petit regret. Quand tu es jeune, tu cherches la solution quand le problème est déjà là. Désormais, je suis beaucoup plus dans la prévention. Les jeunes de Saint-Trond me disent tout le temps de ne pas autant m’entraîner."

Êtes-vous surpris d’être encore là à 34 ans ?

"Non, car je bosse beaucoup. Je ne le montre juste pas au monde extérieur."

Vos amis d’enfance Anthony Vanden Borre, Hervé Kagé ou Geoffrey Mujangi Bia sont, eux, sans contrat…

"Pourtant, ils ont les qualités pour la D1A. Les joueurs sans contrat font peur. Je leur dis de se tenir prêts pour être au top dès qu’on leur proposera un beau défi."

À 34 ans, vous sentez-vous comme un ovni en tant qu’attaquant ?

"J’en parlais justement à Mbokani (NdlR : 35 ans). L’âge ne veut rien dire. Il faut juste être plus décisif que les jeunes. Je me fixe le challenge de courir aussi vite qu’un jeune. Et si je n’y arrive pas, je montre que je suis utile différemment."

Pouvez-vous encore tenir cinq ans ?

"Aucune idée. Je ne pense en tout cas pas comme un joueur en fin de carrière."

Avez-vous des idées pour votre après-carrière ?

"J’ai commencé les cours d’entraîneurs depuis lundi dernier. Je dois me préparer. Je ne sais pas vers quoi je vais aller mais je dois me donner un maximum de moyens pour avoir le plus de choix possible."

Vous voyez-vous entraîneur ?

"Oui, pourquoi pas. Mais aussi assistant ou même coach des jeunes. Après, je dois voir si je suis assez patient pour ça (rires)."

Vous n’êtes donc pas dégoûté de ce monde un peu fou ?

"J’aime vraiment ce sport. J’ai grandi avec le football, dans une famille de football, dans un quartier où ça jouait au foot. J’ai eu des déceptions mais ça reste un milieu magnifique qui m’a beaucoup donné. J’aimerais partager ce que j’ai appris."

Vous voyez-vous dans un rôle de terrain ou de gestion ?

"Je pourrais aussi bien être agent que coach. Le seul truc que je ne pourrais pas faire dans le foot, c’est arbitre. Pourtant, je n’ai jamais été méchant, j’ai pris peu de jaunes et une rouge annulée dans la foulée. Avec mon caractère, je ne supporterais pas les remarques des joueurs."

© Didier Bauweraerts

Quand vous jetez un œil dans le rétro, regrettez-vous parfois de ne pas avoir choisi de jouer pour le Congo ?

"Parfois j’y pense. Sur le moment, la Belgique était la meilleure décision et une évidence. Avec le recul, je peux me dire qu’avec la génération dorée ça allait être difficile de rester dans la sélection. Je n’ai aucun regret. J’ai pu côtoyer les meilleurs joueurs du monde."

J’ai l’impression que vous êtes né soit trop tôt, soit trop tard. Vous êtes arrivé juste avant la génération dorée et n’avez pas eu le cadre de développement des joueurs qui ont 20 ans à l’heure actuelle…

"On en parle souvent avec Kagé, Bia et même Vincent Kompany. Je l’ai aussi dit à Albert (Sambi Lokonga) : sa génération avait de la chance. Les mentalités ont fortement évolué. À l’époque, réussir à Neerpede était compliqué. On misait plus sur l’expérience ou sur les joueurs venus de l’étranger. Quand je vois aussi les transferts… C’est fou. J’ai fait des saisons à 20 buts et je coûtais 4 millions. Maintenant, après une saison, tu pars pour 10 ou 15 millions. Notre travail a amené ce qui se passe."

Vous avez l’impression d’être une génération sacrifiée…

"Voilà. Mais la génération précédente aussi a bossé très dur pour que le foot belge soit reconnu. Maintenant, des joueurs vont de Beveren à la Serie A. Avant, le meilleur buteur du championnat allait à Twente et les Diables étaient presque tous en D1 belge."

Cette génération de Diables vous avait impressionné ?

"L’évolution du niveau de notre foot ne m’étonne pas. Quand j’étais à Anderlecht chez les petits, on gagnait les tournois internationaux à l’Ajax. Le niveau des jeunes, c’était juste pas normal. Et cette génération est arrivée chez les pros."

Il y a quelques années, vous n’étiez pas loin d’eux. Auriez-vous pu devenir un membre du noyau élargi des Diables ?

"Honnêtement, je ne vais pas revendiquer le niveau des attaquants actuels mais j’aurais pu être proche. Être le cinquième ou sixième. Il y avait une différence de niveau mais en jouant avec de tels joueurs et en étant bien cadré dans un groupe, avec mes qualités, j’aurais pu être proche du noyau. Puis, je me suis blessé directement en arrivant à Genk et le train est passé."

Ce fut le pire moment de votre carrière…

"Oui, clairement, c’était difficile. Quand j’étais bien et que je jouais, je marquais. Puis, j’ai eu des soucis physiques et on m’a collé une étiquette de joueur fragile. On aurait dû mieux préparer les choses. Je n’avais pas fait de préparation, les tests physiques montraient que je n’étais pas prêt. J’avais un programme pour construire ma condition en n’étant pas titulaire. Après trois entraînements, Mario Been m’a dit : ‘Tu co mmences.’ Il a accepté de me laisser sur le banc mais j’ai fait une bonne montée au jeu et la semaine d’après j’étais dans l’équipe. J’aurais dû dire non. Avec le recul, c’est facile à dire. J’avais envie de prouver ce que je valais à mon nouveau club. J’ai pu tenir quelques matchs puis je me suis fait une déchirure. Les supporters m’en voulaient et je les comprends. La direction aurait pu me défendre, expliquer la situation."

Avez-vous tiré le maximum de vos qualités ?

"J’ai toujours tout donné mais le foot ne dépend pas que de toi. Certaines décisions ont de gros impacts."

Par exemple ?

"J’aurais pu signer à Nuremberg, en Bundesliga. J’avais le contrat devant moi. Mais dans ma tête, après Gand, j’allais à Anderlecht (NdlR : à l’été 2013). J’avais un pré-contrat depuis avril avec le RSCA. J’en ai parlé avec Marc Wilmots (NdlR : alors sélectionneur des Diables). Il m’a dit que si j’allais à Anderlecht et que je faisais encore une grosse saison, il allait certainement me prendre à la Coupe du monde au Brésil. Cela a faussé mon mercato. Le Mondial au Brésil. Je m’appelle Pelé. C’était un truc de malade. J’aurais aussi pu signer à Reading, West Ham ou Hull City. Mais dans ma tête, je me suis dit : ‘C’est An derlecht.’ "

Que vous a exactement dit Marc Wilmots ?

"Il m’a dit d’aller dans un club où je dominerais, où j’aurais mes stats. Et là, c’était certain que j’avais ma place. Il n’y avait pas Batshuayi et Origi à ce moment-là. Juste Lukaku, Benteke et Mirallas. J’ai bloqué tous les transferts. Je ne calculais rien. Puis ça a capoté car Anderlecht a demandé de payer en plusieurs fois et Gand ne voulait pas. Je me suis senti floué car ça a duré deux mois. Je voyais Herman Van Holsbeeck (NdlR : ancien manager général d’Anderlecht) toutes les semaines. En dernière minute, Genk est arrivé et a mis la somme demandée."

N’auriez-vous pas eu également plus facile dans le contexte actuel où la culture urbaine, venue des quartiers, est davantage mise en avant ?

"C’est grâce à tout ce qui s’est passé. Nous étions des ovnis. Des gars des quartiers qui percent, ça n’existait pas. Il y a quelques jours, j’étais sur l’Instagram d’Anderlecht et j’étais choqué. Ils sont dans les agoras à Molenbeek, ils mettent du rap bruxellois. À l’époque, on devait se cacher pour écouter du rap. On était catalogués. Les clubs ont compris qu’il fallait s’adapter à cela. Cette évolution, on la doit à Anthony Vanden Borre, Vincent Kompany et d’autres. Ils ont fait comprendre que ce n’est pas parce que tu écoutes du rap que tu es un délinquant."

Kompany est-il le parfait modèle de réussite en sortant des quartiers de Bruxelles ?

"C’est un grand exemple. Je suis content qu’il soit T1 à Anderlecht. Il fait changer beaucoup de mentalités. C’est le bon lien entre les générations. Son coaching n’aurait pas été imaginable à Anderlecht il y a 10 ans."

"L’académie de Mbokani ne concurrence pas mes projets"

Né au Congo, Pelé Mboyo y retourne toujours avec plaisir. Après sa carrière, il devrait y passer un peu plus de temps.

Que représente Kinshasa pour vous ?

"Je suis né là-bas, c’est mon pays d’origine. J’y ai encore des grands-parents. Ça fait du bien d’aller se ressourcer. J’aime tout au Congo. La nourriture, le soleil. Puis, chaque fois que j’y retourne, je vois le pays aller de l’avant. Il y a encore beaucoup de choses à y faire mais ça bouge."

Sambi Lokonga dit que c’est "le pays du futur sans futur"…

"Tout à fait. Il faut y aller pour comprendre. Il y a beaucoup de choses à faire mais, malheureusement, on n’en fait pas beaucoup. Il y a un gros potentiel et j’encourage les Congolais de Belgique à aller aider le pays à se relever."

Vous aidez aussi ?

"J’ai envie de le faire. J’ai des projets en tête et il faut les concrétiser."

Comme quoi ?

"Ce sera dans le domaine du sport. Par exemple, ouvrir une académie de football ou développer le sport en général. J’ai vu que Mbokani avait un projet d’académie. Ce n’est pas un concurrent, il y a encore de la place pour beaucoup de gens au Congo. Je l’encourage d’ailleurs dans son projet."