La FIFA, l'instance mondiale du football, a publié samedi une vidéo avec le hashtag #WeWillWin sur les réseaux sociaux afin de rendre hommage au personnel soignant du monde entier.

Cinquante stars du football mondial, tant masculin que féminin, dont Pelé, Diego Maradona et Zinédine Zidane, ont participé à cette hommage.

La vidéo commence par les applaudissements de David Beckham, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Ronaldo, Kaka, Marco van Basten, Cafu, Bastian Schweinsteiger, Marta, Fabio Cannavaro ou encore Javier Zanetti. Les icônes Diego Maradona et Pelé terminent la série.

"Cet adversaire invisible a bouleversé nos vies", a réagi Pelé dans une annonce sur le site de la fédération mondiale de football. "Mais grâce au courage et au dévouement de tous les professionnels de la santé, nous sortirons plus forts de cette crise. Je vous remercie tous de tout mon cœur".

"Les footballeurs ont plutôt l'habitude de se faire applaudir, mais cette fois, c'est à nous d'applaudir les exploits que d'autres réalisent pour nous", a ajouté Zinédine Zidane. "À tous les professionnels de santé et à toutes celles et ceux dont le travail est indispensable à la société, je vous dis 'merci'. Merci pour tout ce que vous faites, et merci de continuer à le faire."