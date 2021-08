Pep Guardiola connaît déjà son prochain défi: sélectionneur national ! Football La Rédaction Le Catalan a fait le point sur son plan de carrière. © Belga

Interrogé par ESPN Brésil, Pep Guardiola a tenu des propos que peu d'entraîneurs peuvent se permettre: "Après sept ans à Manchester City (en 2023, lorsque son contrat touchera à son terme, ndlr), je pense que je ferai une pause. Pour m'arrêter un moment et prendre du recul sur ce que nous avons accompli."



L'ancien coach du Barça et du Bayern ne doute pas qu'il ira au bout de son contrat sans être licencié. Il faut dire que Guardiola n'est pas le genre d'entraîneur qu'on met à la porte. Il ne semble pas douter non plus du fait qu'il ne prolongera pas ce contrat, car il a d'autres envies. "Une équipe nationale pourrait être la prochaine étape. La sélection brésilienne ? Je crois que l'entraîneur de la Seleçao sera toujours un Brésilien. Je ne vois pas d'étranger à sa tête."



On imagine que la fédération espagnole a pris bonne note de ces déclarations...