Champions depuis la semaine dernière, les Citizens ont pu fêter dignement le titre en Premier League. Plus connu pour son sérieux que pour son côté fêtard, Pep Guardiola s'est d'ailleurs bien déchaîné pour l'occasion.

Dans une vidéo, on voit le coach catalan, cigare à la main, chanter à tue-tête le titre "Don’t look back in anger" du groupe Oasis. Les deux chanteurs sont d'ailleurs des fans invétérés des Skyblues. Qui pourront encore fêter un autre titre en cas de victoire contre Chelsea en Ligue des champions le 29 mai.