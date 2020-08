Selon nos confrères du Nieuwsblad, cette perquisition ne serait pas liée à l'opération "mains propres". Le parquet fédéral confirme cette perquisition au bureau de l'agent du joueur. Cette enquête serait menée par le juge d'instruction bruxellois Michel Claise. Ces derniers temps, il avait déjà fait la une de l'actualité dans d'autres affaires. C'est notamment lui qui avait mené les enquêtes sur les actions de Bruno Venanzi avec le Standard et celle sur la vente d'Anderlecht aux mains de Marc Coucke. De plus, il avait ordonné les perquisitions chez des agents reconnus comm Pini Zahavi et son ami Christophe Henrotay.

Plus connu sous les nom du "Shérif", Michel Claise est réputé comme une personne intègre qui déteste la fraude, le blanchiment d'argent et la corruption.

Patrick De Koster est actif en tant qu'agent pour l'entreprise J&S International Football Management. Dans son portefeuille de joueurs se trouve un certain Kevin De Bruyne depuis le début de sa carrière limbourgeoise. Il gère les carrières d'autres joueurs de Pro League comme Zinho Gano (Racing Genk), Geoffrey Hairemans (KV Mechelen) et Roman Bezus (AA Gent)