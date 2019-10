L'ancien gardien de but international tchèque de Chelsea (2004-2015) et d'Arsenal (2015-2019) Petr Cech (124 sélections) n'a pas raté ses débuts de hockeyeur dans la cage de Guilford Phoenix, un club de NIHL South 2, la 3e division britannique, dimanche devant près de mille spectateurs au Guildford Spectrum.

Auteur de nombreuses arrêts décisifs dont deux shoot-outs neutralisés lors de la séance de tirs au but (2-2 à l'issue du temps réglementaire) pour offrir à ses nouveaux coéquipiers la victoire, il a même été élu "Homme du match" contre la réserve des Swindon Wildcats.

Cech, 37 ans, qui vient de mettre un terme à sa carrière active pour rejoindre le staff technique de Chelsea, portait un casque personnalisé avec le drapeau britannique, ainsi que les écussons de Chelsea et d'Arsenal.

"Je voulais gagner. C'était le plus important, et je suis content d'avoir atteint cet objectif", a-t-il confié au Guardian. "Je pensais que je serais plus nerveux. Parce que je ne savais pas du tout comment j'allais me débrouiller, ni surtout comment mon corps allait réagir dans cette discipline complètement différente du football, mais que j'adore. C'était un peu un rêve d'enfant de jouer un jour un match, et maintenant c'est arrivé. On ne pourra jamais me le reprendre. Je suis ravi d'avoir réussi à m'adapter au rythme de cette rencontre..."

Cech, indépendamment de ses obligations à Chelsea, compte à présent jouer "le plus souvent possible", même si ce qui comptait le plus à ses yeux était "d'en jouer au moins un..." Cech a remporté treize trophées avec Chelsea, dont quatre titres, la Ligue des Champions (2012) et l'Europa League (2013), mais aussi la Coupe (FA Cup) avec Arsenal en 2017. Dans sa jeunesse, il avait opté pour le football, au détriment du hockey, en raison de son coût bien moindre en équipements, et de revenus potentiels plus importants.