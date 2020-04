Ce mercredi soir, Sophie Wilmès a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai ainsi que l'interdiction d'événements de masse jusque septembre. Pieter De Crem, le ministre de l'intérieur a, quant à lui, précisé que la possibilité de disputer des matches à huis-clos sera examinée dans le courant de la semaine prochaine.

Pierre François, CEO de la Pro League, a précisé à nos confrères de la RTBF, qu'organiser des matchs à huis-clos était possible, à condition de respecter les mesures de sécurité. "On interdit les événements culturels, les événements de masse jusqu’au 31 août, clairement, il n’y aura pas de public dans les stades jusqu’à cette date. Est-ce qu’il y aura des matches avant la fin août, mon sentiment est que oui. Si on prend les précautions qui nous seront données", explique-t-il. "Ces matches à huis clos devront être organisés sur bases de consignes très strictes et à mon sens une fois les joueurs testés. Je ne revendique pas que les joueurs professionnels sont prioritaires. Il faut respecter les soignants, les maisons de repos. Une caissière de supermarché, qui nous permet de manger, est prioritaire par rapport à footballeur. Le moment venu le sport reprendra ses droits".

L'ancien dirigeant du Standard précise toutefois qu'il n'y aura pas de compétition sans vrais entraînements collectifs. Si compétition il y a, elle sera retransmise à la télé: "Une manière de montrer que le football n’est pas mort, c’est notre rôle social aussi de le montrer."