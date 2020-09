"Cela fait du bien de revenir aux affaires. On a beaucoup d'envie car ça fait longtemps qu'on n'a plus joué. La Nations League est très importante pour nous, l'objectif est d'aller en finale." Voici les propos d'un entraîneur ambitieux. Et Roberto Mancini a de quoi avoir de l'ambition. Hier son équipe s'est imposée 0-1 à Amsterdam face aux Pays-Bas. Qu'importe si la Nations League est une compétition business (dixit Thomas Meunier). Si les résultats sont une preuve irréfutable de ce renouveau, l'important est ailleurs: Mancini est parvenu à redonner une âme à cette équipe.

Match référence