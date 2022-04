Mino Raiola est décédé ce samedi à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie. L'italo-néerlandais avait construit sa notoriété après avoir conclu de nombreux transferts dans les clubs les plus riches du monde et en échange le plus souvent de commissions XXL. Il aurait notamment empoché 26 millions d'euros lors du transfert de Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016 sur une opération totale de 105 millions d'euros. Devenu l'agent superstar des mercatos, il était devenu la personne indiscutable pour la conclusion des plus gros transferts à chaque mercato.

Lors de sa carrière, il a réalisé de nombreux deals. Dont certains resteront dans l'histoire. Voici l'historique de ses dix meilleures ventes:

1) Paul Pogba - 2016: Juventus -> Manchester United, 105 millions d'euros

2) Matthijs De Ligt - 2019: Juventus - Ajax Amsterdam, 85 millions d'euros

3) Zlatan Ibrahimovic - 2009: Inter Milan -> FC Barcelone, 66 millions d'euros

4) Henrikh Mkhitaryan - 2016: Borussia Dortmund -> Manchester United, 42 millions d'euros

5) Pavel Nedved - 2001: Lazio -> Juventus, 41 millions d'euros

6) Donyell Malen - 2021: PSV -> Dortmund: 30 millions d'euros

7) Mario Balotelli - 2010: Inter Milan -> Manchester City, 28 millions d'euros

8) Moise Kean - 2019: Juventus -> Everton, 27,5 millions d'euros

9) Zlatan Ibrahimovic - 2006: Juventus -> Inter Milan, 25 millions d'euros

10) Alessio Romagnoli - 2015: AS Roma -> AC Milan, 25 millions d'euros

Dans son portefeuille, Raiola possédait bon nombre de stars du ballon rond dont il s'occupait des intérêts. Notamment connu pour représenter Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Gigi Donnarumma ou Erling Haaland, Mino Raiola possédait un chiffre d'affaire d'environ 847,7 millions d'euros en 2020 selon le magazine Forbes. Voici les dix joueurs avec la plus grosse valeur marchande dans le portefeuille du super agent italo-néerlandais :

1) Erling Haaland, Avant-centre, Borussia Dortmund :150,00 mio. €

2) Matthijs de Ligt, Défenseur central, Juventus Turin : 70,00 mio. €

3) Gianluigi Donnarumma, Gardien de but, FC Paris Saint-Germain : 65,00 mio. €

4) Paul Pogba, Milieu central, Manchester United : 55,00 mio. €

5) Marco Verratti, Milieu central, FC Paris Saint-Germain : 55,00 mio. €

6) Stefan de Vrij, Défenseur, Inter Milan : 35,00 mio. €

7) Ryan Gravenberch, Milieu central, Ajax Amsterdam : 35,00 mio. €

8) Hirving Lozano, Ailier droit, SSC Napoli : 35,00 mio. €

9) Moise Kean, Avant-centre, Juventus Turin : 28,00 mio. €

10 Donyell Malen, Avant-centre, Borussia Dortmund : 27,00 mio. €

Ces derniers mois, son nom revenait souvent en lien aux rumeurs de transfert d'Erling Haaland.