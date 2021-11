17 cas de Covid ont frappé le noyau du Belenenses SAD qui, hier soir, a affronté Benfica avec 9 joueurs sur la feuille de match, dont le 2e gardien aligné avant-centre.

Résultat : 0-7 à la mi-temps. Belenenses, qui avait demandé le report du match sans obtenir gain de cause, est remonté à 7 pour la seconde période, et un joueur a simulé une blessure sur le coup d’envoi, l’arbitre, constatant qu’il n’y avait plus que 6 joueurs présents, a alors sifflé la fin du match, perdu par forfait…