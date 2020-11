Adrien Rabiot est revenu au premier plan avec l'équipe de France après des premiers pas très compliqués. Un retour magnifié par la victoire 0-1 des Bleus contre le Portugal en Nations League.



"Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur ne répond à aucune logique sportive." Le 25 mai 2018, Adrien Rabiot se mettait lui même hors-jeu de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018. La suite, tout le monde la connaît: les Bleus sont champions du monde tandis que le milieu semble avoir loupé le train. Peut-être même à tout jamais murmurent les observateurs. Deux ans plus tard, le Duc a fait un come back fracassant avec l'équipe de France. Avec comme point d'orgue, une prestation XXL contre le Portugal ce samedi. Zoom sur un retour réussi.