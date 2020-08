Dans le monde du football, Wouter Lambrecht est loin d'être un inconnu. Il s'agit même d'un ténor du barreau. Lors du feuilleton du Footgate qui a ébranlé le monde du ballon rond en Belgique en 2018, Pierre François avait fait appel à lui en tant qu’expert indépendant. Son objectif? Réguler la pratique des agents de joueurs de football. Un sacré défi mais qui n'est rien comparé à ce qu'il l'attend.

Depuis 2017, il est le bras droit juridique du président de Barcelone. Âgé d'à peine 35 ans, il a été contacté par Bartomeu pour combattre le clan Messi devant la justice. Pour rappel, le génie argentin a envoyé un fax à son club stipulant qu'il souhaitait briser son contrat afin de quitter le club. Le club conteste cette clause car, normalement, il ne pouvait l'activer que fin juin. De son côté, les avocats de la Pulga estiment que le calendrier de cette saison exceptionnelle a rebattu les cartes. Bref, un problème éminemment juridique.

Pour nos confrères de HLN, un avocat proche du dossier affirme: “Il sera un pion crucial dans les négociations entre le Barça et Messi. “Lambrecht sera assis à côté de Bartomeu. Les yeux dans les yeux avec Messi et ses avocats. Son apport sera crucial”.

Le Barça peut compter sur lui

Expert dans son domaine, il a déjà apporté ses précieux conseils au FC Barcelone. Grâce à sa contribution, le Barça avait notamment gagné son procès face à Santos dans le cadre du transfert Neymar. Le club brésilien demandait encore un payement de 61 millions d'euros que les Catalans n'ont jamais du payer. Grâce à ses bonnes relations avec Bartomeu, il a également été en charge de restructurer le service juridique des Blaugrana.

Michael Verschueren s'est exprimé chez nos confrères à propos de celui qu'il a connu à l’European Club Association, le groupe d’intérêt des plus importants clubs européens. "C’est quelqu’un de brillant. Il est très jovial, vous pouvez lui demander n’importe quoi, il essaiera toujours de vous aider. Mais il est également capable de penser de manière très stratégique” commence-t-il.

Pour l'ancien directeur sportif du RSCA, le Barça dispose d'un sacré atout dans sa manche. “Wouter a étudié à Madrid. Il a travaillé en Suisse pendant des années. Il parle couramment le néerlandais, l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. Ce sont des atouts énormes. De plus, sa grande expertise réside dans les dossiers de contrats et de transferts. Il maîtrise la législation de la FIFA et connaît parfaitement le Fair-play financier. Wouter peut vraiment faire la différence grâce à ces connaissances techniques”, explique le fils de Mister Michel.

Face à Messi, Wouter Lambrecht joue gros. Très gros. Toute l'image du club est liée à l'Argentin et ce divorce pourrait laisser des traces indélébiles dans le cœur des socios catalans.