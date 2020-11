"Pour toujours dans nos cœurs", "l'homme derrière mon amour pour le football", "Au revoir Diego": le monde du football en deuil après le décès de Maradona

Football

Rédaction

Diego Armando Maradona, l’icône argentine du football, l'une des plus grandes légendes du sport nous a quittés ce mercredi. Célèbre autant pour son génie balle aux pieds que pour ses nombreuses frasques sur et en dehors du terrain, "El Pibe de Oro" était considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques du milieu. Son décès a provoqué une vague d'émoi à travers le monde.