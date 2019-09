Un long échange de mails, des fichiers qui portent quasiment le même nom et une bourde qui a fait le tour du monde.









Ce lundi, Le Parisien et Le Figaro dévoilent les coulisses de cet incident et expliquent comment une telle erreur a pu être commise. "On est passé pour des cons", confie une source de la FFF au Figaro.





Selon les deux quotidiens français, c'est une succession d'échanges de mails entre les équipes de la FFF et l'agence en charge de l'organisation du match qui explique le dysfonctionnement. Dans l'un de ces nombreux mails, le fichier de l'hymne albanais a été ajouté à la chaîne. Ce fut ensuite au tour de l'hymne d'Andorre, futur adversaire des Bleus, d'être partagé. Rien d'improbable donc.





Problème: les deux fichiers présentaient un nom quasi similaire: "FRAALB" pour le premier, "FRAAND" pour le second. Suffisant pour que l'incident se produise... C'est donc une erreur d'inattention qui a mené à cet incident diplomatique, obligeant même Emmanuel Macron à présenter ses excuses à l'Albanie. "C'est inadmissible", dit-on à la FFF. Et un peu gênant aussi.

On a finalement très peu parlé de la victoire de la France face à l'Albanie (4-1). Et pour cause, c'est surtout l'avant-match qui était sur toutes les lèvres, avec cette improbable bourde des hymnes. Pour rappel, le Stade de France a diffusé l'hymne... d'Andorre au lieu de celui de l'Albanie, provoquant la stupeur des joueurs, qui ont refusé de commencer la rencontre tant que le bon hymne n'avait pas été joué. Le speaker du stade (l'ex-animateur Max de Fun Radio) a alors présenté ses excuses à... l'Arménie. Une belle boulette.