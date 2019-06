Des stars mondiales (sur et en dehors des terrains)

Les Yanks (surnom de l'équipe des Etats-Unis féminine de football) ont vu évoluer sous leurs couleurs quelques-unes des plus grandes joueuses de la planète. L'ex-gardienne Hope Solo, la capitaine Carli Lloyd, Megan Rapinoe ou encore la célèbre Alex Morgan, pour ne citer qu'elles, ont éclaboussé les pelouses du monde entier par leur talent footballistique. Leur notoriété est mondiale, ce qui leur permet même de prendre position politiquement, à l'instar de Rapinoe qui s'est publiquement opposée à Donald Trump. Les joueuses américaines sont des modèles qui inspirent les jeunes filles qui désirent chausser des crampons.





Toujours plus de jeunes

Aux Etats-Unis, les femmes se sont clairement appropriées le soccer. Alors que les garçons privilégient le foot US, le basket ou encore le baseball pour obtenir une bourse universitaire, les filles se dirigent, quant à elles, vers le football. D'ailleurs, le nombre de licenciées est estimé à 1,7 million au "pays de l'Oncle Sam". Avec un tel réservoir, l'élite du soccer américain ne peut être que meilleure, tant la concurrence semble élevée.





Un championnat de haut niveau

Après leur deuxième titre mondial à domicile, devant plus de 90.000 supporters et 18 millions de téléspectateurs, plusieurs ligues professionnelles ont vu le jour jusqu'en 2013 et la création de la National Women's Soccer League (NWSL). Il s'agit d'une compétition totalement fermée où la concurrence est si féroce qu'il n'y a que neuf équipes présentes, sans relégation possible. Les quatre premières formations du championnat se disputent le trophée avec un système de play-offs. Un championnat de haut niveau où 24 internationales américaines évoluent et qui sont directement payées par la Fédération, ce qui laisse une marche de manœuvre plus importante pour les clubs.









Pourtant depuis 2010, l'hégémonie de Team USA est un peu moins flagrante avec l'émergence de nations comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Pays-Bas ou encore la France qui rêvent toutes de subtiliser la Coupe du monde au nez et à la barbe des coéquipières d'Alex Morgan.