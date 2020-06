Le foot aux footeux ! On pourrait vraiment en faire un nouveau slogan tant la mode prend de l’ampleur depuis quelques années : un footballeur, encore actif ou non, qui achète un club, en partie ou totalement. Ronaldo (le Brésilien), Giggs, Ibrahimovic, Piqué, Scholes, Villa, Drogba, les frères Neville, Beckham et… Vincent Kompany ont tous investi une partie de leur fortune dans un club de football. Pourquoi cette forme d’investissement, loin des classiques, l’immobilier et la bourse, a-t-elle fait son apparition ces dernières années ? Réponse en cinq étapes.

1 Parce qu’ils ont les moyens financiers