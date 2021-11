C'est la première défaite de la saison pour les Louvanistes, qui conservent malgré tout la tête. Avec 25 points, OHL compte une longueur d'avance sur Anderlecht, quadruple tenant du titre.

Samedi, le RSCA s'est imposé 6-1 contre Genk grâce notamment aux doublés des Red Flames Tessa Wullaert et Sarah Wijnants.

Le Club de Bruges et le Standard, respectivement 3e et 4e avec 22 et 20 points, se sont neutralisés samedi (2-2), permettant à La Gantoise de revenir à trois longueurs (17 pts).

Pour rappel, les cinq premiers disputeront les playoffs pour le titre.

Enfin, Alost s'est imposé à Zulte Waregem (1-3) alors que le Fémina White Star a signé sa première victoire de la saison contre Charleroi (3-1).

Les Woluwéennes demeurent malgré tout dernières avec 4 points, deux de moins que Alost et Charleroi.