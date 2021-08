L'annonce de l'arrivée de Lionel Messi au PSG a provoqué l'émoi bien au-delà de la sphère du football. Le 10 août dernier, tous les yeux étaient littéralement rivés sur le départ de Barcelone du septuple ballon d'or, après plus de 20 saisons passées sous le maillot blaugrana. Le lendemain, dans la capitale française, c'est sa nouvelle vareuse que se sont arrachés ses supporters. De longues files s'étiraient ainsi le long des trottoirs, jusque dans le métro depuis la boutique officielle du PSG. L'article s'est très vite retrouvé également en rupture de stock sur le site de la marque.

Ces images surréalistes ont alimenté une rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle club aurait d'ores et déjà écoulé plus de 800.000 maillots après une semaine. En réalité, beaucoup d'utilisateurs ont partagé sans le savoir un tweet humoristique vieux de 2014.

Le directeur de la diversification de la marque, Fabien Allègre, a démenti ce chiffre auprès du quotidien l'Equipe, sans pour autant donner le nombre exact. "C'est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal - le meilleur lancement de maillots de tous les temps- mais on est très loin du million de maillots vendus." Il a ensuite souligné que les délais de production restaient bien une réalité : "On doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n'est pas des magiciens."