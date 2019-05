La commission des litiges d’appel de l’Union belge de football (URBSFA) a annoncé qu’elle respectera tous les droits de la défense dans la procédure ouverte à l’encontre des clubs du FC Malines, de Waasland-Beveren et de 13 autres accusés, a assuré jeudi l’avocate de la fédération Elisabeth Matthys devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles.

"Les règlements de la fédération ont été validés par tous les clubs", a rappelé l’avocate. "Et maintenant ces clubs veulent soudainement que ces règles ne soient pas appliquées."

Selon elle, l’URBSFA n’a pas davantage accès au dossier judiciaire que les parties qui font l’objet des poursuites. "Les éléments communiqués par le parquet fédéral l’ont été de manière parfaitement légale et toutes les parties y ont accès. La commission des litiges d’appel de l’Union belge de football n’a donc pas entièrement fondé son dossier sur la base du dossier pénal, contrairement à ce qu’affirme le FC Malines. La procédure interne respecte toutes les règles légales et tous les droits de la défense seront respectés. Tous les arguments avancés ici peuvent parfaitement l’être devant la commission des litiges. Cette procédure n’est pas non plus ouverte en urgence."

L’avocat de Lokeren, maître Walter Van Steenbrugge, s’est aussi interrogé sur la compétence du tribunal de l’entreprise : "Selon les règles fédérales que tous les clubs ont signées, seuls les organes disciplinaires de l’Union belge sont compétents pour ce type de litige."