Près de trois semaines après la faillite déclarée de Lokeren, la colère et la déception ont laissé place à la motivation et à l’envie de regarder vers l’avant. À 36 ans, Jelle Van Damme est, comme le reste de la Belgique, confiné chez lui, à Hasselt, mais il ne planche pas sur une retraite et une éventuelle reconversion mais, bien sûr, sur un retour au plus haut niveau. "J’ai toujours faim de gazon, plus que jamais", précise l’ancien capitaine du Standard avec assurance. Entretien avec un homme déterminé.