Qatar: nouveau titre pour Edmilson Junior, buteur en finale de la Coupe de l’Emir (VIDEO) FootballVidéo Kevin Sauvage Et de trois pour l’ancien Standardman après le titre de champion en 2020 et une première Coupe en 2019.

Edmilson Junior va bien, merci pour lui ! Ce vendredi soir, l’ancien joueur du Standard a une nouvelle fois brillé sur la pelouse du stade Khalifa et devant 30.000 spectateurs. De finale, il en est question pour le Belgo-brésilien qui vient de remporter, avec son club d’Al-Duhail, sa deuxième Coupe de l’Emir en venant à bout du Al-Ghafara d’un certain Sofiane Hanni sur le score sans appel de 5-1.



Auteur d’un but et d’un assist, Edmilson Junior a encore été l’un des hommes du match comme il le fût lors du succès d’Al-Duhail en 2019 (1-4 contre Al-Sadd) avec, là aussi, un Edmilson Jr en feu avec deux buts et un assist. Il s’agit déjà du troisième titre au Qatar pour le médian de 27 ans qui avait déjà offert le titre à son club en 2020.



C’est sous les yeux de Gianni Infantino et de l’Emir du Qatar en personne, le Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani qu’Edmilson a éclaté la rencontre de sa classe. De quoi donner davantage envie au Sheikh de tout faire pour que l’ancien pensionnaire de notre Pro League soit naturalisé en vue de la prochaine Coupe du Monde.