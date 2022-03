Si les jeunes Diables Rouges ne s'inclinent pas à Herning, ils seront assurés de terminer en tête de leur groupe I, et donc de participer à l'Euro 2023 en Géorgie et Roumanie (9 juin - 2 juillet 2023).

L'importance du match est donc de taille mais le technicien ne pourra pas compter sur trois pions essentiels de la campagne sélectionnés chez les Diables pour affronter l'Irlande et le Burkina Faso : Arthur Theate, Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren.

"Je les considère comme des Diables à part entière et ils resteront avec nous", a déclaré Roberto Martinez, écartant l'hypothèse de voir l'un ou l'autre joueur faire l'aller-retour entre les deux sélections. Le capitaine Amadou Onana (Lille) et Aster Vranckx (Wolfsburg) sont eux bel et bien présents avec les espoirs.

Après six matches, la Belgique occupe la tête de son groupe à la faveur d'un impeccable 18/18. Les Danois sont deuxièmes avec 9 points de moins mais n'ont disputé que 4 matches. Les Belges ponctueront leurs qualifications le 5 juin à domicile contre l'Ecosse.