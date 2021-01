Qualifications pour l'Euro 2022 de futsal: "La Belgique doit se professionnaliser"

Au Country Hall de Liège, la Belgique attaque les deux premières rencontres de sa phase de qualifications pour l’Euro 2022 qui se déroulera aux Pays-Bas. Les Belges devront sortir d’un groupe difficile, avec l’Italie, la Finlande et dans une autre mesure le Monténégro.

Ce jeudi, les Belges ouvrent les hostilités avec les Finlandais, avant de défier les Monténégrins, mardi prochain. « Ce sont déjà deux rencontres décisives, avant de défier l’Italie », explique Luca Cragnaz, ex-sélectionneur des Mini-Diables. « Il faut un six sur six pour lancer la compétition. Ce serait une note positive, avant d’aborder les quatre rencontres qui suivent. » La Belgique rêve de cette qualification. En futsal, les Belges disposent d’excellents joueurs européens. Mais il manque toujours un petit truc à l’équipe nationale pour faire la différence…

« C’est la structure », lance Karim Chaibai, véritable légende de la discipline. « Il faut une structure professionnelle notamment au niveau du championnat. On dispose d’excellents joueurs qui techniquement sont parmi les meilleurs en Europe. Malheureusement, il évolue dans un championnat… amateur. »

© D.R.

Un avis partagé par l’entraîneur actuel de Gooik et ex-sélectionneur, Luca Cragnaz : « On en a encore la preuve avec les récentes décisions. Avec les Pays-Bas, le championnat belge est l’un des seuls à l’arrêt. On ne peut même pas le reprocher à la Fédération qui a tendu la main aux clubs. Mais certaines équipes ont préféré penser à leur propre intérêt plutôt qu’à celui de la discipline. Du coup, notre championnat est terminé… »

Cela pourrait hypothéquer les chances de l’équipe nationale qui attaque une année importante. « Comment vont réagir des joueurs qui n’ont plus eu de rythme depuis le mois d’octobre ? Cette saison, la majorité du groupe n’a pas dû disputer plus de cinq rencontres. En face, les Finlandais jouent toutes les semaines. Il va falloir tenir compte de cela. » Dans leur malheur, les Belges peuvent tout de même compter sur une ossature qui a pu conserver un peu de rythme.

« Heureusement que Charleroi était encore en coupe d’Europe. Ce qui fait que six des quatorze joueurs ont pu se remettre au travail. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Il y a également un élément du championnat français. On verra. » La Belgique a tout de même un coup à jouer, en vue de l’Euro. « La Finlande et le Monténégro sont de bonnes équipes », analyse Karim Chaibai.

« Mais le groupe est capable de leur tenir la dragée haute. L’Italie est forte. Mais on a déjà su la battre récemment. Ce n’est plus le même ogre que par le passé. Il y a donc un coup à jouer. »