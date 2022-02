Plus que jamais, Kurt Zouma est en plein cauchemar. En début de semaine, le Sun publiait une vidéo de lui en train de frapper son chat avec sa main et son pied. Des images qui ont indigné la planète football. Mais pas que. En plus de certains politiques et de la presse, des sportifs d'autres disciplines veulent aussi en découdre avec l'international français.

C'est le cas de deux combattants de l’UFC, la solide fédération de MMA. Sur les réseaux sociaux, Jan Blachowicz et Muhammad Mokaev ont posté des messages afin de proposer un combat à la loyale. "Si tu es un dur, mother fucker (NDLR : connard), essaye de me frapper. Quelle merde. Aucune tolérance pour la cruauté animale", a écrit le Polonais de 38 ans.

Mokaev n'est pas moins virulent envers le défenseur: "J’adorerais lui donner une claque pour qu’il ait l’air innocent devant moi, comme le chat."

Depuis la parution de la vidéo, Kurt Zouma est lâché de toute part. Il a déjà reçu une grosse amende de son club. S'en est suivi une escalade: Adidas a décidé de rompre son contrat, plusieurs plaintes ont été déposées (Fondation Brigitte Bardot, Société Protectrices Animaux), ses deux chats lui ont été retirés et Didier Deschamps a jugé ces images "intolérables".

Via un communiqué, le joueur a déjà réagi: "Je suis désolé. Je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille, il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau."

Il s'est également interrogé sur la proportion des sanctions qui lui sont demandées: "Pensez-vous que ce qu’il a fait est pire que le racisme? Il y a des gens qui ont été condamnés et pris pour racisme et qui ont joué au football après."

Une chose est certaine, on est pas près d'avoir fini de parler de cette histoire qui bouleverse l'opinion publique tout comme l'image du joueur qui, jusque-là, était considéré comme "sympathique".