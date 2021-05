Voici comment les Nerrazzuri règlent leurs problèmes en interne. Par un match de boxe improvisé ! Et Big Rom' tient une place particulière car c'est lui qui a eu pour mission d'assurer ce show. “Let’s get ready to rumble” déclare-t-il notamment devant ses coéquipiers hilares. Cette scène a été capturée sur les réseaux sociaux et a bien fait rire la toile.

Quelle est la raison de cette petite exhibition? Lors de la victoire de l'Inter contre l'AS Roma, Lautaro est monté au cours de la première période avant de descendre ensuite lors de la seconde à la 77e. Un remplacement qui n'a pas plu du tout à l'Argentin qui s'en est pris à son entraîneur. El Tauro a alors tapé dans une bouteille d'eau en démontrant son incompréhension. En retour, Antonio Conte lui aurait répondu: “Pourquoi es-tu en colère? Ne réagis plus jamais comme ça” selon Sky Sports.

Rapidement, les médias se sont emparés de cette tension. Mais grâce à cette mise en scène humoristique, les Intéristes ont tenu à démontrer que cette histoire était déjà réglée. Ce qui prouve, s'il fallait encore le faire, que ce groupe est uni comme jamais. Et que Big Rom' connaît peut être sa reconversion !