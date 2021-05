Michou, Micheline Dehenain de son vrai nom, est la légendaire propriétaire du café "La Coupe" à Anderlecht depuis 37 ans. Elle est également connue pour être la plus fidèle des supportrices mauves.

Michou est actuellement en vacances et elle vient de partager sur son compte Facebook une photo pour la moins... insolite. En effet, elle est tombée par hasard sur Medhi Carcela à l'hôtel.

Une rencontre fortuite et un cliché qui prête à sourire et permet de relativiser les tensions entre clubs ennemis.

D'ailleurs, bon nombre de commentaires vont dans ce sens et tournent la situation en humour. "Vous n'avez rien compris, c’est lui qui a demandé la photo, Michou est plus célèbre que lui", "Il cherche via toi un transfert", "Non Michou.. pas toi.. pas après tout ce que tu as fait. Belle photo même si c’est notre rival", peut-on notamment lire en-dessous de la publication.