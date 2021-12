Le "Jogo da Alegria" (match de la joie) se déroulait ce lundi soir, à Maceio (Brésil). L'occasion pour l'équipe de Ronaldinho d'affronter celle de Carlinhos Maia. Un attaquant dont vous avez oublié l'existence ? Non, un... humoriste et influenceur.Résultat: une victoire 9-5 pour l'équipe de l'ancien joueur de Barcelone, qui a inscrit un triplé au passage dans ce match de gala. "Je pourrais encore jouer un peu", s'est amusé Ronnie sur les réseaux sociaux. Il faut dire que son premier but, amené avec un petit pont, et son dernier, un subtile lob, sont des merveilles.