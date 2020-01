Tom Pope n'a pas sa langue dans sa poche!

Attaquant du modeste club de Port Vale (D4), Tom Pope aime particulièrement John Stones. Et ce, pour le meilleur et pour le pire. Lors d'un match de Nations League entre les Pays-Bas et l'Angleterre en juin dernier, l'attaquant avait tweeté "Je sais que j’évolue en League Two (ndlr : la quatrième division donc), je sais qu’il joue pour l’équipe nationale, je sais qu’il touche 150.000 livres sterlings par semaine, je sais qu’il est un million de fois meilleur joueur que moi, mais j’aimerais jouer contre Stones chaque semaine. Je marquerais 40 buts par saison !"





Et son voeu a été exaucé! Aligné lors de la défaite des siens face à Manchester City en FA Cup, il avait comme client un certain John Stones. Et devinez quoi? Le bougre a marqué! Un moment inoubliable pour l'attaquant anglais qui n'a pas hésité à charrier le défenseur à la fin du match par un nouveau tweet. "Je me suis trompé. Je pense plutôt que j’en marquerais 50 ! Bon week-end."