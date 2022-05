Depuis quelques mois, Eleven Sports avait lancé un vote pour désigner le plus beau maillot ou le plus populaire de l'histoire du football belge. Plus de 75 000 personnes ont participé au concours durant l'ensemble de la saison. Et c'est finalement le célèbre maillot ‘Assubel’ du Club de Bruges de la saison 1988-89 qui a été élu.

Il gagne les suffrages face à 1.750 maillots à domicile et à l'extérieur de chaque club depuis la saison 1973-74 qui ont été collectés et numérisés. "En demi-finale, le Club de Bruges s’est imposé devant le légendaire maillot du KV Malines des années 80 de John Cordier. En finale, les Blauw & Zwart ont affronté le maillot extérieur du KVC Westerlo et ‘Jefke’ Delen, porté lors de la saison 1999-2000. Dans une finale très excitante, les Campinois ont dû s'incliner de justesse face à l’inégalable maillot Assubel", précise Eleven dans un communiqué.

© Eleven

"Les chiffres de participation prouvent que le football belge est bien vivant au sein de la population et reste le sujet le plus important", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League. "Avec Eleven Sports, nous essayons de faire en sorte que le football reste le sujet de conversation principal. Cette campagne est une réussite", a-t-il conclu.