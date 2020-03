Le coronavirus fait des ravages et le football n'échappe pas à la règle...

Football (Matuidi, Rugani, Mangal), cyclisme (Gaviria), basket (Durant, Gober). Le coronavirus touche aussi les sportifs professionnels. Près d’une quarantaine actuellement. Et cela ne pourrait pas être sans conséquence pour eux. "Dans le pire des cas, cela peut signifier une fin de carrière", prévient Luc Vanden Bossche, médecin de La Gantoise.

L’excellente condition physique des athlètes de haut niveau ne les empêche pas d’être fragiles. Parce qu’ils vont régulièrement dans leurs réserves. "Avec un entraînement intensif, la fatigue augmente et le sommeil diminue. Et donc le système de défense du corps est plus faible. C’est pour ça que les sportifs sont souvent sensibles aux virus", précise Vanden Bossche.

Le coronavirus est particulier et peut avoir des conséquences très importantes. "Les patients touchés les plus lourdement par le coronavirus peuvent avoir les alvéoles pulmonaires qui commencent à coller. On remarque alors une chute de la VO2 max, parfois de plus de 30 %. Ce qui vous fait passer du statut de sportif de haut niveau à Monsieur ou Madame Tout-le-monde."

De manière irréversible ? Souvent non mais pas toujours. "Une personne normale aurait besoin de trois mois pour s’en remettre. Pour un footballeur, ça passerait à six mois mais avec la possibilité de ne jamais retrouver la condition d’avant. Et donc de devoir arrêter sa carrière."

Le physiothérapeute Filip Speybrouck, qui travaille dans le cyclisme après avoir connu le football, confirme. "Cela peut ressembler à une sorte d’asthme chronique, ce qui impacte surtout sur les disciplines d’endurance. Heureusement, nous n’avons pas encore constaté ce genre de dégâts chez les jeunes patients en Belgique pour le moment."